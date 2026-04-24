Крупный сотовый оператор представил топ самых популярных у красноярцев смартфонов

В Красноярском крае в начале 2026 года в топ-10 смартфонов в сети одновременно представлены пять моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом флагман Apple 2019 года — iPhone 11 — остается самым распространенным гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro MAX.