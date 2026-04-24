Крупный сотовый оператор представил топ самых популярных у красноярцев смартфонов

В Красноярском крае в начале 2026 года в топ-10 смартфонов в сети одновременно представлены пять моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом флагман Apple 2019 года — iPhone 11 — остается самым распространенным гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro MAX.
Xiaomi в 2026 году оказался на второй строчке по популярности среди брендов смартфонов с долей в 23%. Один из самых используемых телефонов бренда — Xiaomi Redmi Note 13.
На третьем месте расположился Samsung (19%) — Samsung Galaxy A12 оказался в топе устройств марки.
Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места. Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 году с четвертой позиции на шестую. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.
«Мы видим, что россияне всё чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, пропуская даже несколько поколений устройств», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.