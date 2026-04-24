DeepSeek представил новую языковую модель V4

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek представил новую версию языковой модели. Предварительная версия DeepSeek-V4 уже доступна в формате открытого исходного кода.

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek представил новую версию языковой модели. Предварительная версия DeepSeek-V4 уже доступна в формате открытого исходного кода.

Модель представлена в двух вариантах: флагманской DeepSeek-V4-Pro с 1,6 трлн параметров и более экономичной V4-Flash (284 млрд параметров), передает ТАСС сообщение компании.

По словам разработчиков, Pro-версия значительно превосходит другие открытые модели в тестах на знание мира и уступает только закрытой модели Gemini-Pro-3.1 от Google, передает Reuters. Одной из ключевых особенностей V4 стала поддержка сверхдлинного контекста в 1 млн токенов.

Прошлая модель — DeepSeek-V3.2-Exp. — была представлена в сентябре прошлого года.

Ранее власти США обвинили китайские компании в обучении китайских аналогов с помощью американских чат-ботов методом «дистилляции», а также в краже ИИ-технологий в «промышленных масштабах».

