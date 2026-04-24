В Ростове построят еще одно общежитие для силовиков

Сам участок на улице Козлова имеет сложную историю. В 2007 году находившийся на нем трехэтажный жилой дом неожиданно был признан аварийным, после чего освобождение и реконструкция земли затянулись на годы. В 2010х годах администрация Ростова включила объект в программу расселения аварийного жилья, но реализация решения растянулась во времени. В результате участок долгое время оставался незастроенным и фактически «замороженным», хотя его центральное расположение и близость к служебным объектам Росгвардии делали его привлекательным для целей федерального центра.