В Хабаровском крае охотнадзор поймал браконьеров с фазаном и оружием

В Хабаровском крае сотрудники охотнадзора продолжают работу по выявлению нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, — сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства региона.
За прошедшую неделю в районе имени Лазо зафиксирован факт незаконной добычи фазана. Продукция охоты изъята, в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством.
Всего в период с 17 по 23 апреля проведено 18 рейдов в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях краевого значения. Проверено 88 граждан и 22 единицы транспорта.
Выявлено 9 нарушений природоохранного законодательства в Хабаровском, Вяземском, Комсомольском районах, районе имени Лазо и Бикинском округе. По ним составлены административные протоколы.
Также изъято 7 единиц огнестрельного охотничьего оружия.
В ведомстве напоминают: при выявлении фактов незаконной охоты граждан просят сообщать в службу по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края по телефонам, указанным в сообщении.