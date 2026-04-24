В Уфе 25 апреля стартует сезон фонтанов

В этот день на основных площадках пройдут праздничные программы в рамках городского фестиваля «Мелодии весны».

Источник: Башинформ

По данным мэрии города, в мероприятии примут участие солисты и коллективы учреждений культуры. Также запланированы мастер-классы, выставки и фотозоны:

— Советская площадь, программа «Величие единства» с 11:00 до 12:15, включение фонтана — в 12:00;

— Театральный сквер, фонтан «Семь девушек», программа «Легенда о весне» с 12:00 до 18:00, включение — в 13:00;

— сквер имени Мустая Карима, программа «Источник радости» с 12:00 до 13:00, включение — в 13:30;

— сквер «Мальчик с кураем», площадь перед фонтаном, программа «Нурлызак» с 12:00 до 18:00, включение — в 14:00;

— площадь Ленина, фонтан «Часы», программа «Время, вперед!» с 12:00 до 22:00, включение — в 15:00;

— сквер Ильича, «Мозаичный фонтан», программа «Ретромозаика» с 12:00 до 18:00, включение — в 16:00;

— парк «Кашкадан», программа «Волшебные струны детства» с 12:00 до 22:00, включение — в 21:00.

Кроме того, на площади Ленина, в парке «Кашкадан» и сквере Ильича пройдут благотворительные ярмарки «Уфимского марафона добрых дел» проекта «Уфа добрая».

0+