Гендиректор «КОРТРОС-Пермь» планирует переизбираться в заксобрание

Действующий депутат Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор АО СЗ «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков примет участие в праймериз «Единой России».
Как сообщает реготделение партии, он выдвинул свою кандидатуру по региональной группе «Верещагинская № 24» (одномандатный избирательный округ № 24) для переизбрания в краевой парламент.
Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.
Узнать больше по теме
