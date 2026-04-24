Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси

Госатомнадзор оценил радиационную обстановку в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси. Подробности БелТА озвучил первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль.

— Несмотря даже на природные катаклизмы, какого-то всплеска радиационной обстановки на территории Беларуси не зафиксировано. В первую очередь, конечно же, в зоне, прилегающей к ЧАЭС, наш Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, — подчеркнул Дедуль.

По его словам, радиационный фон незначительно повышен в Брагинском районе. Первый заместитель начальника уточнил, что в среднем по стране показатель 0,1−0,12 микрозиверта, и это естественный, то есть стационарный радиационный фон.

Кстати, смотровая вышка с видом на саркофаг ЧАЭС появится на территории Беларуси.

Тем временем «Беларусьфильм» покажет документальное кино к годовщине Чернобыльской аварии: «В кадре — ликвидаторы, врачи, ученые, милиционеры и жители белорусских деревень из эпицентра».

А еще земли в десяти районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных.