Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси. Подробности БелТА озвучил первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль.
— Несмотря даже на природные катаклизмы, какого-то всплеска радиационной обстановки на территории Беларуси не зафиксировано. В первую очередь, конечно же, в зоне, прилегающей к ЧАЭС, наш Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, — подчеркнул Дедуль.
По его словам, радиационный фон незначительно повышен в Брагинском районе. Первый заместитель начальника уточнил, что в среднем по стране показатель 0,1−0,12 микрозиверта, и это естественный, то есть стационарный радиационный фон.
А еще земли в десяти районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных.