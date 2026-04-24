«Живу в этом аду 20 лет»: Собчак прокомментировала обращение в СК в поддержку Бони

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала свое обращение в Следственный комитет после того, как блогера Викторию Боню оскорбили в публичном пространстве. Поводом стало высказывание журналиста Владимира Соловьева, вызвавшее резонанс и волну обсуждений.
Собчак заявила, что решила поддержать Боню, несмотря на личные конфликты с ней и давние разногласия с Соловьевым. По ее словам, подобные высказывания недопустимы, а проблема носит системный характер, поскольку она сама на протяжении многих лет сталкивалась с оскорблениями.
— Вика, ты сказала, что не веришь в мою искренность. Это, конечно, твое право. Но хочу тебя заверить, что Соловьева я считаю хамом, мизогинистом и человеком, который отвратительно себя ведет на федеральном канале, причем абсолютно искренне. Здесь ноль лукавства. Есть ли здесь мои личные интересы и моя нелюбовь к нему? Конечно, — отметила Собчак.
По ее мнению, оскорбления в адрес женщин не должны оставаться без внимания вне зависимости от отношений между участниками конфликта.
— Вы первый раз столкнулись с тем, что вас назвали проституткой на федеральном канале, а я живу с оскорблениями этого мужчины примерно лет двадцать. Поэтому да, я написала письмо, решила тебя поддержать, потому что живу в этом аду 20 лет, — заключила Собчак в своем блоге.
22 апреля журналистка Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет Владимира Соловьева из-за его слов в отношении Виктории Бони. Ведущий обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона». Также Соловьев задался вопросом, почему Боню еще не признали иностранным агентом.