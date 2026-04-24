В Прикамье могут запретить хранение и распространение вейпов

Публичные консультации прошли с 26 марта по 10 апреля. На проект поступило четыре замечания, но ни одно не учли. Уполномоченный по защите прав предпринимателей указал, что в документе не определено понятие «распространение». Ассоциации розничной торговли и «Опора России» заявили, что у региона нет полномочий на такие запреты, и предупредили об уходе рынка в нелегальный сектор. Разработчики отклонили все замечания.