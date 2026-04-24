В Прикамье могут запретить хранение и распространение вейпов

На проект поступило четыре замечания, но ни одно не учли.

Хранение и распространение вейпов могут запретить в Пермском крае, сообщает «Ъ-Прикамье».

Правительство Пермского края разработало поправки к региональному закону о запрете продажи вейпов, который действует с 1 марта. Проект предполагает ужесточение: под запрет могут попасть также хранение и распространение электронных устройств для курения. Новая редакция может вступить в силу 1 сентября 2026 года. Субъектами правонарушения станут собственники торговых объектов.

Публичные консультации прошли с 26 марта по 10 апреля. На проект поступило четыре замечания, но ни одно не учли. Уполномоченный по защите прав предпринимателей указал, что в документе не определено понятие «распространение». Ассоциации розничной торговли и «Опора России» заявили, что у региона нет полномочий на такие запреты, и предупредили об уходе рынка в нелегальный сектор. Разработчики отклонили все замечания.

Напомним, после вступления закона о запрете продажи вейпов в силу, зампред правительства Алексей Чибисов сообщил о намерении внести поправки: предприниматели пытаются обходить запрет, продавая жидкости как «пищевые добавки».