Врач Пятикова рассказала, что выйпы вызывают тяжёлое поражение лёгких за месяцы

Один из главных факторов риска — диацетил, ароматизатор, который используют в жидкостях для вейпов и электронных сигарет.

Источник: Нижегородская правда

По всей России врачи всё чаще диагностируют у поклонников электронных сигарет и вейпов опасное заболевание, известное как «попкорновая болезнь». Оно характеризуется серьёзным поражением лёгких, которое может развиться уже через несколько недель после начала регулярного использования вейпов. Об этом сообщила врач-аллерголог и пульмонолог Елена Пятикова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что такое «попкорновая болезнь».

«Попкорновая болезнь» — это воспалительное заболевание мелких бронхов, известное как бронхиолит. Его вызывает вдыхание токсичных веществ, содержащихся в парах электронных сигарет и вейпов. Одним из основных вредных компонентов является диацетил, часто используемый в ароматизаторах для вейпов. При регулярном курении эти токсичные вещества проникают в нижние дыхательные пути и вызывают необратимые изменения в лёгочной ткани.

По словам Елены Пятиковой, первые признаки заболевания могут появиться уже через несколько недель после того, как человек начинает систематически использовать вейп. В некоторых случаях процесс прогрессирует так быстро, что за несколько месяцев может развиться хроническое и даже смертельно опасное поражение лёгких.

Первые симптомы и необходимость обращения к врачу.

К основным симптомам «попкорновой болезни» относятся:

сухой или малопродуктивный кашель,

одышка при незначительной физической нагрузке,

свистящее дыхание,

чувство стеснения или жжения в груди.

Многие люди на начальном этапе списывают эти симптомы на простуду или реакцию на погоду и продолжают использовать вейп, теряя драгоценное время.

«Если симптомы не проходят, усиливаются при физической активности или ночью, это повод немедленно обратиться к пульмонологу, а не ждать, что само пройдёт», — предупреждает Елена Пятикова.

В случае нарастающей одышки, невозможности вдохнуть полной грудью, посинения губ, резкой слабости или чувства удушья необходимо срочно вызывать скорую помощь и госпитализироваться.

Последствия затянувшегося парения.

Без своевременного лечения и отказа от вейпов бронхиолит может привести к необратимым изменениям в бронхах и лёгких. Снижается дыхательный объём, человеку становится трудно выполнять даже повседневные задачи. В тяжёлых случаях это может привести к развитию хронической болезни лёгких и даже к летальному исходу.

Медики настоятельно рекомендуют внимательно относиться к любым проблемам с дыханием, возникающим на фоне использования электронных сигарет. Чем раньше человек прекратит использование вейпа и начнёт лечение, тем больше шансов сохранить здоровье и вернуться к полноценной жизни.

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, в Нижнем Новгороде к онкологам попала женщина в возрасте около 30 лет с раком гортани. Грозный диагноз сформировался за пять лет курения пациенткой вейпов и кальянов.