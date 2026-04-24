Врач Пятикова рассказала, что выйпы вызывают тяжёлое поражение лёгких за месяцы

По всей России врачи всё чаще диагностируют у поклонников электронных сигарет и вейпов опасное заболевание, известное как «попкорновая болезнь». Оно характеризуется серьёзным поражением лёгких, которое может развиться уже через несколько недель после начала регулярного использования вейпов. Об этом сообщила врач-аллерголог и пульмонолог Елена Пятикова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».