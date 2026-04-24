В Красноярский край прибыл Поезд Победы

23 апреля в Красноярский край прибыл специальный состав, сформированный железнодорожниками в честь Великой Победы, — поезд уже побывал на станциях Иланский и Канск. Как сообщили в КрасЖД, во главе эшелона — легендарный паровоз «Лебедянка».
Всего в маршруте пять городов региона: 29 апреля поезд прибудет в Назарово (в 10:00) и Ачинск (в 17:99), а 4 мая — в Красноярск (в 12:00).
В составе поезда: вагон-теплушка, вагон-сцена и платформы с исторической техникой. На каждой станции гостей ждет двухчасовая историческая реконструкция прибытия состава в мае 1945 года.
