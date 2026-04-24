В Алуште образовалась незаконная свалка: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма проверят информацию о незаконной свалке в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В социальных сетях появилась информация о том, что вблизи села Лазурного образовалась несанкционированная свалка. Уточняется, что это произошло в районе горы Кастель. Прокуратура начала проводить проверку.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления», — говорится в сообщении.
