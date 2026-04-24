Красноярский Роспотребнадзор разъяснил, законно ли не пускать в магазин с коляской

В красноярском Роспотребнадзоре дали ответ, могут ли магазины запрещать вход с колясками.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, с жалобой на телефон горячей линии обратилась женщина, которую в торговое помещение не пустил охранник. Он указал ей на запрещающую табличку и предложил оставить коляску у входа. Женщина отказалась, поскольку делать покупки с годовалым сыном на руках она посчитала неудобным.
В Роспотребнадзоре ответили: запрет на вход с колясками неправомерен и ущемляет права потребителей. При покупке товаров заключается публичный договор розничной купли-продажи, магазин не может отказать человеку в выборе и приобретении товаров. Он обязан обслужить каждого, кто к нему обратился.
Гражданское законодательство основывается на равенстве участников и свободе договора. Ограничивать гражданские права можно только на основании федерального закона и в исключительных случаях.
Действующим законодательством о защите прав потребителей не предусмотрено право продавца отказывать покупателю с детской коляской в посещении магазина.
