Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский Роспотребнадзор разъяснил, законно ли не пускать в магазин с коляской

В красноярском Роспотребнадзоре дали ответ, могут ли магазины запрещать вход с колясками.

In красноярском Роспотребнадзоре дали ответ, могут ли магазины запрещать вход с колясками.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с жалобой на телефон горячей линии обратилась женщина, которую в торговое помещение не пустил охранник. Он указал ей на запрещающую табличку и предложил оставить коляску у входа. Женщина отказалась, поскольку делать покупки с годовалым сыном на руках она посчитала неудобным.

В Роспотребнадзоре ответили: запрет на вход с колясками неправомерен и ущемляет права потребителей. При покупке товаров заключается публичный договор розничной купли-продажи, магазин не может отказать человеку в выборе и приобретении товаров. Он обязан обслужить каждого, кто к нему обратился.

Гражданское законодательство основывается на равенстве участников и свободе договора. Ограничивать гражданские права можно только на основании федерального закона и в исключительных случаях.

Действующим законодательством о защите прав потребителей не предусмотрено право продавца отказывать покупателю с детской коляской в посещении магазина.

Фото на главной: freepik.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.