Неприятный запах из квартиры — какие меры могут принять соседи

ТАСС сообщает, что жильцы многоквартирного дома вправе через суд обязать соседа провести дезинфекцию квартиры, если из нее исходит неприятный запах.

Как пояснил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия, собственник жилья обязан соблюдать санитарные нормы и не создавать дискомфорт окружающим. В случае нарушения соседи могут потребовать через суд провести уборку и обработку помещения в соответствии с установленными требованиями.

По его словам, до обращения в суд можно подать жалобу участковому, а также в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. После проверки при подтверждении нарушений выносится предписание об их устранении.

Юрист отметил, что за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1 тысячи рублей.

