Telegraph: Минюст США блокирует расследование против Мандельсона по делу Эпштейна

Министерство юстиции США препятствует расследованию Скотленд-Ярда в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, задержанного в феврале по подозрению в должностном преступлении, которое связано с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По данным издания, американские чиновники отказались передавать британским коллегам ключевые доказательства из дела Эпштейна. Минюст США требует, чтобы Скотленд-Ярд подал официальный запрос о взаимной правовой помощи (MLA), прежде чем предоставить отредактированные материалы. Этот процесс, как отмечают журналисты, может занять не менее 18 месяцев, что существенно задержит расследование.
Скотленд-Ярд начал уголовное расследование в отношении Мандельсона после публикации документов Минюста США. По их данным, политик передавал конфиденциальную правительственную информацию Эпштейну. Речь идет о планах многомиллиардной финансовой помощи ЕС, деталях отставки премьера и информации о продаже государственной земли. Экс-дипломата подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что еще до назначения Мандельсона на пост посла в США был осведомлен о его контактах Эпштейном.