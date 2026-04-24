Хабаровский ТЮЗ готовит премьеру о хабаровских новомучениках

Хабаровский ТЮЗ готовит премьеру спектакля «На Амуре жил святой». Как говорят создатели, это не просто историческая постановка, а пронзительное воспоминание о подвиге двух священников — Леонида Серебренникова и Филиппа Распопова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В годы Гражданской войны они несли свет веры и приняли мученическую смерть за свои убеждения. Недавно их причислили к лику новомучеников Русской Православной Церкви.
Их история — о настоящей вере, о силе духа и о том, что значит быть человеком даже в самые тёмные и страшные времена.
В праздник Рождества в 1919 года был убит отец Леонид Серебренников. Бандиты ворвались в его дом, где стояла елка и веселились дети. Они схватили священника, издевались над ним, который, будучи большого роста и недюжинной силы, не сопротивлялся своим убийцам, смиренно приняв смерть за веру. Филипп Распопов тоже был зверски замучен за свои убеждения.
В постановке участвуют артисты ТЮЗа и коллектив этно-пространства «Красные бусы». Музыка, песни и живое слово соединяют события столетней давности и современность.
Зрителям предлагается разговор о корнях, о наследии, о подлинных ценностях — без пафоса, но с искренностью и глубиной. Это спектакль, который заставляет задуматься: кто мы? Наследники святых новомучеников или племя, забывшее свою веру, историю и культуру, не имеющее глубоких убеждений?
Премьера состоится 15 мая и 16 мая.