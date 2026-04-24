Хабаровский ТЮЗ готовит премьеру о хабаровских новомучениках

В праздник Рождества в 1919 года был убит отец Леонид Серебренников. Бандиты ворвались в его дом, где стояла елка и веселились дети. Они схватили священника, издевались над ним, который, будучи большого роста и недюжинной силы, не сопротивлялся своим убийцам, смиренно приняв смерть за веру. Филипп Распопов тоже был зверски замучен за свои убеждения.