Житель Хабаровска похитил ценностей на 215 тыс. руб

Хабаровске полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении денег и ювелирных изделий у сожительницы. Сообщили в УМВД России по Хабаровску. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Потерпевшая — жительница Первого микрорайона, работающая рыбообработчиком, — обратилась в отдел полиции № 3 с заявлением о пропаже наличных и украшений. Ущерб оценён в 215 тысяч рублей. По версии пострадавшей, ценности исчезли после вечерней ссоры — сожитель покинул квартиру вместе с похищенным.
Подозреваемый, 54 летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции. Ранее мужчина имел судимости за мошенничество и незаконное хранение наркотиков. Выяснилось, что часть украденного имущества — ювелирные изделия — он сдал в ломбард, выручив за них 40 тысяч рублей.
В процессе расследования подозреваемый полностью погасил причинённый ущерб за счёт собственных средств. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.
