Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровска похитил ценностей на 215 тыс. руб

Источник: Комсомольская правда

Хабаровске полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении денег и ювелирных изделий у сожительницы. Сообщили в УМВД России по Хабаровску. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Потерпевшая — жительница Первого микрорайона, работающая рыбообработчиком, — обратилась в отдел полиции № 3 с заявлением о пропаже наличных и украшений. Ущерб оценён в 215 тысяч рублей. По версии пострадавшей, ценности исчезли после вечерней ссоры — сожитель покинул квартиру вместе с похищенным.

Подозреваемый, 54 летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции. Ранее мужчина имел судимости за мошенничество и незаконное хранение наркотиков. Выяснилось, что часть украденного имущества — ювелирные изделия — он сдал в ломбард, выручив за них 40 тысяч рублей.

В процессе расследования подозреваемый полностью погасил причинённый ущерб за счёт собственных средств. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru