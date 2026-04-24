Стало известно, когда в Хабаровске заработают фонтаны

В Хабаровске завершается подготовка городских фонтанов к летнему сезону. Объекты обслуживает «Горсвет», сейчас они работают в тестовом режиме после расконсервации, сообщаеь hab.aif.ru.
Как сообщила директор МБУ «Горсвет» Татьяна Яриловец, в апреле с фонтанов сняли защитные конструкции, провели ревизию оборудования и частично заменили насосы, гидромеханизмы и элементы светодиодной подсветки. Также проводится настройка лазерного оборудования для вечерних шоу.
«На привокзальной площади уже протестировали все фонтаны, насосы и систему, провели очистку после зимы. Полный тест будет ближе к 1 мая», — отметила она.
Торжественный запуск всех городских фонтанов запланирован на 1 мая в 19:00. В один день заработают объекты на привокзальной площади, у кинотеатра «Дружба», на площади Блюхера и в городских прудах, но включаться они будут по разному графику.
После запуска фонтаны перейдут на летний режим работы. Светомузыкальные комплексы на прудах будут работать по вечерам в среду, пятницу, субботу, воскресенье и праздники. Лазерное шоу запланировано по пятницам и субботам в 21:30.
Фонтан «Одуванчик» и «Ручеёк» будут включаться с середины дня, привокзальные — ежедневно с 10:00 до 22:00. В переулке Топографическом — по отдельному графику в будни и выходные.
Наполнение верхнего пруда водой началось с 15 апреля. В комплексе установлены десятки насосов, сотни светильников и акустическое оборудование.
Лазерное шоу в этом сезоне обновят: в программу включены ролики к 80-летию Победы и Дню города, отдельная программа запланирована на 9 мая.
В «Горсвете» напоминают: заходить в чаши фонтанов и бросать в воду предметы запрещено.