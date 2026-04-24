Егор Бероев высказался о браке с 21-летней балериной Анной Панкратовой

Актер Егор Бероев высказался о его браке с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Он отметил, что подобные заявления основаны на слухах и подчеркнул, что сам не делал официальных подтверждений.
Ранее стало известно о его расставании с актрисой Ксенией Алферовой. По словам Бероева, он ушел из семьи еще в 2022 году, объяснив это накопившимися разногласиями и невозможностью продолжать совместную жизнь.
— Моя новая жизнь началась в 22 году. Безусловно, вопрос развода всегда болезненный. Всегда. Ведь люди, в особенности те, кто долго жил вместе, более того, известная пара, расстались. Конечно, набежала куча бесов, которые стали радоваться этому. Ну, это нормально, — утверждает мужчина.
По данным СМИ, артист познакомился с Панкратовой во время работы над фильмом «Кукла», где она исполнила одну из ролей. Отмечается, что совместный проект сблизил их, а позже они вместе представили картину на премьере в Японии. Сам Бероев заявил, что не намерен комментировать личную жизнь и уточнил, что о своих отношениях он и Панкратова расскажут сами, если сочтут это необходимым.
— Когда нам с Анной нужно будет сказать, в каких отношениях мы находимся, обязательно скажем. Но пока мы нигде этого не говорили, — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская — экс-жена актера Армена Джигарханяна — высказалась по поводу брака Бероева и Панкратовой. Она заявила, что никакой проблемы в их 27-летней разнице в возрасте не видит.