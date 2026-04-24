Красноярцам предлагают проголосовать за благоустройство сквера в Центральном районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовало голосование за благоустройство сквера в Центральном районе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: НИА Красноярск

От Центрального района в голосовании участвуют два сквера. Жители города могут выбрать тот, что им ближе. Первый сквер расположен на улице Карла Маркса, 14а и носит имя врача и общественного деятеля Владимира Крутовского. Сквер был заложен еще в XIX веке и требует обновления.

Второй — сквер на улице Вейнбаума, 38 и пересечении улицы Ады Лебедевой. Это место уже не в первый раз участвует в голосовании, но пока выбор горожан ее обходил, сообщают в администрации района.

Напомним, в прошлом году на голосовании выбрали левую сторону набережной реки Кача. За нее проголосовали почти 16 тысяч человек. Ремонт начнется уже совсем скоро.

Выбрать сквер и оставить свой голос можно по ссылке. На данный момент за сквер на Крутовского проголосовали более 1800 человек, а за Вейнбаума — чуть меньше 100. Отметим, благоустройство выбранной территории произойдет в 2027 году.