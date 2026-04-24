«Лета ждать не стоит»: россиянам рассказали, какой будет погода на майские праздники

Европейскую часть России на майских праздниках ждет улучшение погоды. Но вот летнего тепла дать не стоит. Об этом РИА Новости сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
По его словам, погода в первые дни мая будет налаживаться: уменьшится облачность, дожди прекратятся.
«Солнце начнет прогревать, а значит, и температура будет расти. Наступит потепление», — пояснил ученый.
Но вот о продолжительности теплой погоды в мае говорить сложно, добавил эксперт. Минимум две волны холода в европейскую часть страны все же придет. Правда. Они будут не такие холодные и продолжительные, в отличие от апрельских, и без снега.
«Но в любом случае лето в начале мая еще не наступит», — заключил Михаил Любов.
Накануне метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло. Холода будут держаться до конца месяца, примерно до 27−28 апреля.
Также сообщалось, что погода на майских выходных будет хорошей. Осадки и снегопад не ожидается. А в средней полосе России в майские праздники будет умеренно теплая погода, температура воздуха в это время достигнет +10…+15°C.