Ростовская область вошла в топ-3 регионов по росту домашнего насилия

Женщины из Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей составляют ядро звонивших — эти регионы дали наибольшее число сигналов бедствия. В основном за помощью обращаются дамы 30−40 лет, у 70−80% из них есть дети, что усугубляет травму для семей. Более 70% пострадавших терпят регулярную агрессию от партнеров, а каждая пятая живет с насилием свыше 10 лет; физическое насилие переживают 80% звонивших, половина получает телесные повреждения, каждая восьмая страдает от преследования.