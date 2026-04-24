В Красноярском крае стартовала акция «Георгиевская лента»

В Красноярском крае началась международная акция «Георгиевская лента». Её проводят активисты движения «Волонтёры Победы». Добровольцы будут раздавать ленты на улицах городов и сел, в парках, у мемориалов, а также передавать их в больницы и госпитали, а часть лент отправят на передовую вместе с гуманитарной помощью. Старт акции дали на открытой лекции, посвященной 81-й годовщине Победы и Году единства народов России. Участникам рассказали об истории Великой Отечественной войны и подвиге её героев, а также вручили Георгиевские ленты и памятки с правилами их ношения. Мы начинаем с просвещения, с живой истории, а затем выходим на улицы, чтобы каждый житель края мог получить символ воинской славы и узнать, как правильно его носить. Наши добровольцы уже начинают работу во всех территориях, и я приглашаю всех присоединиться — вместе мы сохраняем историческую память, — рассказала руководитель краевого отделения «Волонтёры Победы» Марина Дернова. Получить Георгиевскую ленту можно у волонтёров в населенных пунктах края. Акция продлится до 9 мая. Напомним, что в Красноярске набирают волонтёров для мероприятий ко Дню Победы.