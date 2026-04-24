Вероятность пробок увеличится в два раза: на перекрёстке Калинина и Дзержинского в начале мая оставят для машин одну полосу

С 4 по 8 мая на проспекте Калинина в Калининграде для движения оставят по одной полосе. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.
За пять дней компания «Балтдормостстрой» должна проложить канализацию к строящейся парковке. Дорожников обязали установить предупреждающие знаки и схему объезда. От Фридландских ворот до входа в Южный парк на время работ вводится следующая схема движения:
с 4 по 6 мая 2026 года по чётной стороне (вдоль парка); с 7 по 8 мая 2026 года по нечётной стороне (вдоль жилых домов).
В Калининграде с 24 по 30 апреля закроют для прохода тротуар на первом эстакадном мосту со стороны Музея Мирового океана.
