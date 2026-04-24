Главные новости к утру 24 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 апреля 2026.
Трамп сделал заявления о Путине и Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на три недели. Также он высказался по поводу участия Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в декабре в Майами. Глава Белого дома уточнил, что визит российского лидера был бы полезным.
В Иране подтвердили нерушимое национальное единство
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер Меджлиса республики Мохаммад Багер Галибаф заявили о том, что и в иранском народе, и в руководстве отсутствуют расколы — они нерушимо едины и настроены на победу. Политики таким образом опровергли заявления США о противоречиях между представителями политической элиты Исламской Республики.
СМИ стало известно о планах США нанести новые удары по Ирану
Пентагон разрабатывает новые планы ударов по иранским целям, в том числе в районе Ормузского пролива, на случай прекращения перемирия без сделки с Тегераном, утверждает CNN. Речь идет о возможных атаках по небольшим быстроходным ударным катерам, минным заградителям и другим средствам асимметричной борьбы.
Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз
Тегеран предусмотрел исключения для ряда дружественных стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил, что исключения действуют в настоящий момент, но в будущем решение может быть пересмотрено.
Макрон заявил об «очень сильном сигнале» для России
Европа послала России мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет санкций против Москвы. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер также добавил, что Европа якобы «держит свое слово» и «будет стоять твердо» в вопросе урегулирования украинского кризиса.