Главные новости к утру 24 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 24 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 апреля 2026.

Трамп сделал заявления о Путине и Иране

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на три недели. Также он высказался по поводу участия Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в декабре в Майами. Глава Белого дома уточнил, что визит российского лидера был бы полезным.

В Иране подтвердили нерушимое национальное единство

Источник: РИА "Новости"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер Меджлиса республики Мохаммад Багер Галибаф заявили о том, что и в иранском народе, и в руководстве отсутствуют расколы — они нерушимо едины и настроены на победу. Политики таким образом опровергли заявления США о противоречиях между представителями политической элиты Исламской Республики.

СМИ стало известно о планах США нанести новые удары по Ирану

Источник: U.S. Air Force

Пентагон разрабатывает новые планы ударов по иранским целям, в том числе в районе Ормузского пролива, на случай прекращения перемирия без сделки с Тегераном, утверждает CNN. Речь идет о возможных атаках по небольшим быстроходным ударным катерам, минным заградителям и другим средствам асимметричной борьбы.

Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз

Источник: Reuters

Тегеран предусмотрел исключения для ряда дружественных стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил, что исключения действуют в настоящий момент, но в будущем решение может быть пересмотрено.

Макрон заявил об «очень сильном сигнале» для России

Источник: Reuters

Европа послала России мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет санкций против Москвы. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер также добавил, что Европа якобы «держит свое слово» и «будет стоять твердо» в вопросе урегулирования украинского кризиса.

