Главные новости к утру 24 апреля 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на три недели. Также он высказался по поводу участия Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в декабре в Майами. Глава Белого дома уточнил, что визит российского лидера был бы полезным.