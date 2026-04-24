Более 320 тыс. кв. метров жилья ввели в Нижегородской области с начала 2026 года

С начала 2026 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию более 320 тысяч квадратных метров жилья. Показатели по многоквартирным домам выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом доложил губернатор Глеб Никитин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, состоявшемся 23 апреля.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, основной темой совещания стали итоги первого квартала 2026 года в сфере жилищного строительства. Марат Хуснуллин отметил, что, несмотря на работу строительного комплекса в непростых условиях, все обязательства по достижению показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сохраняются. По его словам, общий ввод жилья по стране составил 23 млн квадратных метров, а нежилых зданий — 6,9 млн квадратных метров, что сопоставимо с уровнем прошлого года.
Глеб Никитин в своем докладе сообщил, что за первый квартал в регионе введено 326,3 тысячи квадратных метров жилья. При этом ввод многоквартирного жилья вырос на 74%, а соотношение проданных площадей и строительной готовности достигло 99%, что значительно выше среднероссийского уровня.
— Это подтверждает сбалансированность нашего рынка: строящиеся метры обеспечены реальным спросом, — подчеркнул губернатор. — При этом, как и в других регионах страны, наблюдаем значительное сокращение ввода индивидуального жилищного строительства.
Одной из причин снижения объемов ИЖС глава региона назвал ужесточение требований по ипотеке на фоне высокой ключевой ставки. Тем не менее, в региональном министерстве строительства заверили, что рассчитывают выполнить плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по вводу жилья в этом году.