Более 320 тыс. кв. метров жилья ввели в Нижегородской области с начала 2026 года

С начала 2026 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию более 320 тысяч квадратных метров жилья. Показатели по многоквартирным домам выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом доложил губернатор Глеб Никитин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, состоявшемся 23 апреля.