Из Красноярска запустят прямые рейсы в Шанхай

C 3 июня из международного аэропорта Красноярск можно улететь в крупнейший город Китая — Шанхай. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, прямой рейс запускает авиакомпания «Аэрофлот».
Самолеты будут летать из краевого центра в Шанхай по средам и пятницам, обратно — по четвергам и субботам. В аэропорту добавили, что по итогам 2026 года пассажиропоток по китайским направлениям вырос на 60% — это подтверждает устойчивый интерес к международным перевозкам.
Сейчас из Красноярска можно улететь прямыми рейсами в Пекин, Санью, Харбин и Маньчжурию. Перевозчики — компании «Россия» и «ИрАэро».
Ранее мы писали, что 4 июня из аэропорта Красноярск откроют прямые рейсы во вьетнамский курортный город Дананг. Полеты будет выполнять лоукостер VietJet Air один раз в 10 дней.