В Ростове в аварийной четырехэтажке расселят 84 квартиры и комнаты

Власти Ростова-на-Дону приняли решение расселить аварийный четырехэтажный дом на Коммунаров, 33. Об этом сообщает «Город N».
Здание находится в районе пересечения Шолохова и Сборного, рядом парк Островского. Под изъятие определили площадь в 4,3 тысячи кв. метров, в том числе 84 квартиры и комнаты, а также нежилые помещения в подвале.
Все имущество оценят, затем собственникам предложат компенсацию в виде выкупной стоимости. Спорные вопросы будут решать в суде.
Ранее на страницах издания «Город N» сообщали, что в феврале 2026 года в Ростове ожидали расселения 98 домов, признанных аварийными после 2022 года.
