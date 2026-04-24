Когда опрыскивать и как «дозировать» урожай

Затянувшиеся холода, а также надоедливые дожди внесли свои коррективы в садово-огородный календарь волгоградцев: многие не успели с опрыскиванием. Что теперь делать? На этот вопрос отвечает учёный-плодовод с более чем 50-летним стажем, доцент кафедры плодоводства факультета агробиотехнологий ВолГАУ, кандидат с/х наук, Александр Иванович Рыбинцев.
Наверстываем упущенное.
Ещё есть возможность наверстать упущенное: когда цвет осыплется белым ковром, начинается важный этап — обработка после цветения. По датам этот период длится примерно с 15 апреля по 15 мая. Опрыскивание делаем медьсодержащими препаратами: «Купразин», «Курзат», «Хом», «Абига-Пик».
Это контактные препараты, они «садятся» на молодые листья, защищая их от болезней. От вредителей используем препараты «Борей», «Алатар», «Актеллик». Через месяц после цветения вновь берёмся за дело — опрыскиваем фунгицидами и инсектицидами, чередуя их, чтобы не вызвать привыкания у вредителей.
Очень досаждает саду тля, которая в наших условиях может давать два-три поколения. Для борьбы с ней рекомендую такие эффективные препараты, как «Би-58», «Командор», «Актара», «Актеллик».
Нормируем нагрузку.
После окончания цветения яблонь необходимо заняться нормированием будущего урожая. Если ваши деревья страдают периодичностью плодоношения, то этот порок можно исправить, правильно нормируя нагрузку на каждую яблоню.
Замечали, наверное, что весной дерево стоит всё в цвету как невеста, и кажется, что урожай будет фантастическим. Но потом цветы опадают, следом осыпается часть завязи, потом ещё и ещё. Тем самым дерево само формирует нагрузку. Иногда оно преувеличивает свои возможности, отдаёт из последних сил урожай и — заслуженно отдыхает на следующий год.
Что должен сделать рачительный и заботливый садовод? Внимательно посмотреть на завязи и из 15 маленьких яблочек оставить 8 или 9, не больше. Не жадничайте — 15% от всего соцветия считается вполне хорошим урожаем.
Абрикосов может не быть.
Отдельно стоит сказать про абрикосы. Сейчас это пограничная культура для нашего региона, то есть плодоносят они на грани риска. Да, дерево засухоустойчивое, его не пугают местные скудные почвы, где гумуса всего-навсего около 2%, но ему не устоять перед заморозками, которые стабильно случаются у нас в мае и сентябре, когда уже заложены плодовые почки на следующий год.
Нынешняя весна также не радует: хотя в городе абрикосы цвели достаточно активно, за городом в дачных массивах картина совсем иная. Из-за дождей было мало пчёл, соответственно, опыления могло и не произойти.