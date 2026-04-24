Рэпер OG Buda заплатит штраф 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

В начале июля прошлого года суд оштрафовал Григория Ляхова на 50 тыс. руб. по части 1.1 статьи 6.13 КоАП России (распространение информации о наркотиках). По данным «РИА Новости», нарушения нашли в клипе рэпера и еще в четырех песнях. В конце того же месяца на это решение поступила жалоба. Однако 19 ноября суд оставил его в силе.