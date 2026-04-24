Мэр позвал омских садоводов на ярмарку, суля им невысокие цены

Омский градоначальник посулил садоводам невысокие цены на проходящей в городе ярмарке «Весенний сад». Саженцы, семена и инвентарь омские дачники могут приобрести в период с 24 по 26 апреля, возле ТЦ «Омский» и на парковке у административного корпуса ТЦ «Континент».
«Уважаемые садоводы, традиционная ярмарка “Весенний сад” начала свою работу. Она продлится три дня: с 24 по 26 апреля. Торговля развернута на двух площадках: возле ТЦ “Омский” и на парковке у административного корпуса ТЦ “Континент”. Торговые места для предпринимателей предоставляются бесплатно, а это значит, что торговля будет проходить по достаточно демократичным ценам», — говорится в сообщении Сергея Шелеста на его официальной странице мессенджера МАХ.
Со слов мэра, на ярмарке будет представлен значительный ассортимент саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников, цветочная рассада и семена овощей, а также теплицы, парники, укрывной материал, средства для борьбы с вредителями и сорняками, садовая мебель и прочий дачный инвентарь.