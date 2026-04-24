Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД заявили, что Россию не пугают ядерные учения Франции и Польши

В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных совместных ядерных учениях Франции и Польши. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов в пятницу, 24 апреля, заявил, что такие действия не представляют угрозы для России.

В Госдуме прокомментировали сообщения о возможных совместных ядерных учениях Франции и Польши. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов в пятницу, 24 апреля, заявил, что такие действия не представляют угрозы для России.

По его словам, применение ядерного оружия против страны с развитой системой противовоздушной и противоракетной обороны означало бы «ядерное самоубийство».

— Сегодня мы четко понимаем, что применять авиацию, ядерное оружие против страны, которая обладает самой лучшей в мире противовоздушной, противоракетной обороной, — это ядерное самоубийство, по большому счету. Поэтому нас эти учения не пугают, но сам факт их проведения свидетельствует о том, что наши взаимоотношения с Францией, да и с Польшей, всегда в общем-то далекие от идеала, еще более станут недружественными, — цитирует Картаполова ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось о планах Франции и Польши провести учения с участием авиации над Балтийским регионом. Уточнялось, что в них могут быть задействованы истребители, отрабатывающие удары по целям на территории России.

В феврале издание The Telegraph писало, что десантники из Великобритании и Франции готовятся к участию в «миротворческой миссии» на Украине.

