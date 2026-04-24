Улицу Байтурсынова частично перекроют на неделю в Астане

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Улицу Байтурсынова частично перекроют на неделю в Астане, сообщает пресс-служба акима города.

«В Астане проводятся работы по среднему ремонту улицы А. Байтурсынова на участке от улицы А52 до улицы С. Шаймерденова. В связи с этим с 24 апреля по 2 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке», — говорится в сообщении в пятницу.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

«Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — добавили в горакимате.