В Хабаровском крае и ЕАО более 250 чернобыльцев получают выплаты и льготы

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области более 250 граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, получают меры социальной поддержки через региональное Отделение Социального фонда России, — сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идёт о выплатах и льготах для граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных инцидентов. Среди мер поддержки — ежемесячные денежные выплаты, компенсации на приобретение продуктов, возмещение вреда здоровью, выплаты по потере кормильца, а также дополнительные оплачиваемые отпуска и ежегодные компенсации на оздоровление.
Право на поддержку имеют ликвидаторы аварии на ЧАЭС, военнослужащие, сотрудники МВД и пожарной охраны, работавшие в зоне отчуждения, а также эвакуированные и переселённые граждане, вдовы ликвидаторов и их дети.
Для оформления выплат необходимо обратиться в Соцфонд через портал госуслуг, клиентские службы или МФЦ. В ряде случаев потребуется предоставить документы в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления.
В Отделении СФР уточняют, что полный перечень необходимых документов направляется заявителю в личный кабинет на «Госуслугах». Также работает единый контакт-центр для консультаций.
26 апреля в России отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, приуроченный к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС.