25 подъездов отремонтируют в Приокском районе в 2026 году

В этом году в Приокском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать 25 подъездов. Как сообщили в районной домоуправляющей компании, их число в течение года может быть увеличено. В настоящее время завершаются работы, начавшиеся в марте в двух подъездах дома № 49 по улице Голованова. Качество ремонта проверил заместитель главы администрации Приокского района Вадим Харченко.
Инициатива проведения косметического ремонта исходила от жильцов дома, которые обратились в управляющую компанию после установки новых лифтов. В шестиподъездном доме на Голованова в прошлом году уже были полностью обновлены четыре подъезда: там выровняли и покрасили стены, уложили новую плитку, побелили потолки и установили современные перила.
По итогам осмотра Вадим Харченко дал оценку качеству проведенных работ, указав на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов и стандартов. Особое внимание он уделил срокам завершения работ и безопасности.