Минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в США

Ранее в американском штате Южная Дакота очевидцы записали на видео несколько торнадо. При этом метеорологическая служба сообщала о надвигающейся на регион сильной грозе. Также там предупреждали о возможном выпадении града размером с теннисный мяч и усилении ветра до скорости 96 километра в час.