Минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в США

Минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в городе Инид в американском штате Оклахома. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в Koco News со ссылкой на экстренные службы.
По информации издания, люди пострадали в районе Грей-Ридж, они получили легкие травмы. Спасатели продолжают искать пострадавших под завалами.
Кроме того, мощный вихрь нанес незначительные повреждения базе ВВС США Вэнс. На территории объекта никто не пострадал.
В начале апреля на греческий остров Крит налетела песчаная буря. Из-за принесенного из пустыни Сахары песка небо окрасилось в оранжево-красный цвет. Песок серьезно ограничил видимость в воздухе, в работе аэропорта города Ираклион произошли сбои. Вместе с бурей налетели сильный ветер и торнадо.
Ранее в американском штате Южная Дакота очевидцы записали на видео несколько торнадо. При этом метеорологическая служба сообщала о надвигающейся на регион сильной грозе. Также там предупреждали о возможном выпадении града размером с теннисный мяч и усилении ветра до скорости 96 километра в час.