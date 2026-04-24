В Петербурге рабочим стройки выдали повестки в военкомат

Всего силовики проверили на стройплощадке более 800 человек.

Источник: Telegram-канал «Росгвардия Петербурга».

В Санкт-Петербурге 39 новых граждан России получили повестки в военкомат. Об этом сообщает Росгвардия.

Всего на одной из стройплощадок проверили более 800 человек. Рейд провели сотрудники военного следственного управления СКР при поддержке ОМОН «Бастион» Росгвардии.

39 человек были доставлены в военкомат для решения вопроса об их постановке на воинский учёт, пишет «Вечёрка».

Кроме того, в ходе проверки силовики выявили нарушителей миграционного законодательства. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности. Им грозит выдворение из России.