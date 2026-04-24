В Петербурге рабочим стройки выдали повестки в военкомат

В Санкт-Петербурге 39 новых граждан России получили повестки в военкомат. Об этом сообщает Росгвардия.
Всего на одной из стройплощадок проверили более 800 человек. Рейд провели сотрудники военного следственного управления СКР при поддержке ОМОН «Бастион» Росгвардии.
39 человек были доставлены в военкомат для решения вопроса об их постановке на воинский учёт, пишет «Вечёрка».
Кроме того, в ходе проверки силовики выявили нарушителей миграционного законодательства. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности. Им грозит выдворение из России.