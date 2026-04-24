Определены топ-5 направлений для поступления у нижегородских выпускников

Родители нижегородских выпускников в опросе SuperJob рассказали, куда планируют поступать их дети.
54% 9-классников и 12% 11-классников пойдут учиться в колледж. 67% опрошенных сказали, что их дети будут поступать в вузы.
Самыми востребованными направлениями в нынешнем году стали инженерное дело и медицина. На втором месте — IT-специальности. Третью строку заняли переводчики и лингвисты. Далее идут юристы и учителя, PR-менеджеры и экономисты.
В колледжах и училищах лидерами остаются IT-направления: 20% родителей заявили, что их чада будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве. Третье место заняла медицина. В топ-5 вошли педагогика, а также юриспруденция и строительство.