Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определены топ-5 направлений для поступления у нижегородских выпускников

В опросе приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов школ из Нижнего Новгорода.

Источник: Время

Родители нижегородских выпускников в опросе SuperJob рассказали, куда планируют поступать их дети.

54% 9-классников и 12% 11-классников пойдут учиться в колледж. 67% опрошенных сказали, что их дети будут поступать в вузы.

Самыми востребованными направлениями в нынешнем году стали инженерное дело и медицина. На втором месте — IT-специальности. Третью строку заняли переводчики и лингвисты. Далее идут юристы и учителя, PR-менеджеры и экономисты.

В колледжах и училищах лидерами остаются IT-направления: 20% родителей заявили, что их чада будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве. Третье место заняла медицина. В топ-5 вошли педагогика, а также юриспруденция и строительство.