Нижегородец поблагодарил полицию за поиск без вести пропавшего в зоне СВО сына

Житель города обратился в ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой оказать содействие в поиске единственного сына, который числился пропавшим без вести в зоне СВО. Начальник Экспертно-криминалистического центра регионального главка полковник полиции Виктор Соколов откликнулся на просьбу родных бойца получить генетические данные пропавшего для идентификации личности.