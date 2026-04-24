Нижегородец поблагодарил полицию за поиск без вести пропавшего в зоне СВО сына

Житель города обратился в ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой оказать содействие в поиске единственного сына, который числился пропавшим без вести в зоне СВО. Начальник Экспертно-криминалистического центра регионального главка полковник полиции Виктор Соколов откликнулся на просьбу родных бойца получить генетические данные пропавшего для идентификации личности.
«Когда поступают такие обращения, сложно оставаться равнодушным, ведь речь идёт о судьбах людей и их детей. Мы подробно разъясняем родным порядок действий, помогаем правильно оформить необходимые документы. После поступления запроса из военно-следственных органов информация обрабатывается в максимально кратчайшие сроки», — отметил руководитель подразделения.
По его словам, сотрудники центра при необходимости корректируют свою текущую работу, чтобы максимально оперативно провести геномную регистрацию и тем самым ускорить процесс идентификации личности и помочь родственникам разыскиваемых.
В своём обращении нижегородец выразил особую признательность полковнику полиции Виктору Соколову за неравнодушие.
«Хочу выразить искреннюю благодарность за помощь в поиске нашего сына. Полковник полиции Виктор Соколов проявил чуткость, внимательное отношение и высокий профессионализм. Для нашей семьи это имеет огромное значение», — отметил обратившийся.