В левобережье Новосибирска изменится схема движения трамваев

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сегодня вечером специалисты начнут комплекс работ по переключению контактных линий. На период их проведения — в выходные дни — будет временно изменена схема движения. В пятницу, 24 апреля трамваи № 15 и 18 в Ленинском районе будут работать до 21:00, а трамвай № 8 после 21 часа сменит схему маршрута на № 2 (до метро «Площадь Маркса»).
25 и 26 апреля трамваи № 15 и 18 будут ходить по изменённым маршрутным схемам — только от площади Маркса до Бугринской рощи и Советского шоссе соответственно. А маршрут № 8 будет закрыт: вместо него на два вводится временный кольцевой маршрут № 19, курсирующий по схеме: Юго-Западный ж/м — ул. Связистов — ул. Широкая — ул. Демьяновская — ул. Троллейная — ул. 9-й Гвардейской дивизии — Юго-Западный ж/м.
После запуска движения по эстакаде, трамвайные пути на площади Труда планируют демонтировать для увеличения пропускной способности автомобилей.