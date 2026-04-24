В левобережье Новосибирска изменится схема движения трамваев

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сегодня вечером специалисты начнут комплекс работ по переключению контактных линий. На период их проведения — в выходные дни — будет временно изменена схема движения. В пятницу, 24 апреля трамваи № 15 и 18 в Ленинском районе будут работать до 21:00, а трамвай № 8 после 21 часа сменит схему маршрута на № 2 (до метро «Площадь Маркса»).