MWM: США в войне с Ираном истощили запасы ракет до опасного уровня

Как отмечает издание, в ходе интенсивных боевых действий была израсходована значительная часть самого современного вооружения страны, включая высокоточные ударные ракеты (Precision Strike Missiles, PrSM), зенитные перехватчики Patriot, THAAD, SM-3 и SM-6, а также крылатые ракеты «Томагавк».
При этом точное количество израсходованного оружия Пентагон засекретил. Между тем, эксперты предупреждают, что истощение боеприпасов фундаментально подорвало способность Соединенных Штатов вести крупную войну. Опасения вызывают потенциальные конфликты с равными и близкими вызовами со стороны Китая и Северной Кореи соответственно.
Ранее сообщалось, что по оценкам Министерства обороны США, американские военные существенно сократили запасы ракет во время конфликта с Ираном. Это повышает риск нехватки боеприпасов в случае нового конфликта в ближайшие годы.