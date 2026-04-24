Польша больше не надеется на помощь США: в стране сделали печальный вывод о реальном положении НАТО

Премьер Польши Туск сомневается, что США помогут Европе в рамках НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Глава польского правительства Дональд Туск выразил сомнение в готовности Соединенных Штатов соблюдать обязательства перед НАТО по защите Европы в случае потенциального конфлкита. По его словам, Евросоюзу пора превратиться в настоящий военный альянс, способный самостоятельно оборонять континент. Его слова приводит Financial Times.

Туск предупредил, что атака на одного из членов альянса якобы может произойти в ближайшие месяцы. Политик отметил, что некоторые союзники по НАТО делали вид, будто ничего не случилось, когда прошлой осенью польское воздушное пространство нарушили около 20 беспилотников.

Премьер подчеркнул, что его слова — это не скептицизм, а желание увидеть практическую реализацию статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне. Он добавил, что у него «нет комплексов» по поводу отношений с Вашингтоном, однако Варшаве нужны не просто гарантии на бумаге, а реальные действия.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в союзниках по Североатлантическому альянсу, тогда как сами партнёры НАТО зависят от поддержки Вашингтона.

