В выходные в Прикамье пройдут дожди и мокрый снег

Мокрый снег и дожди пройдут в Пермском крае в предстоящие выходные, сообщает в своём телеграм-канале доктор географических наук Андрей Шихов.
В выходные дни Прикамье окажется под влиянием циклонической депрессии. Однако из-за южных и юго-западных ветров существенного похолодания не ожидается.
В субботу утром дожди начнутся на юге и в центре края, днём — на севере. Возможны ливневые заряды дождя и снежной крупы. На юге выпадет 5−10 мм осадков, на севере — 1−4 мм. Ветер на юге Прикамья может усилиться до 15−18 м/с. Ночью будет 0… +5°С, днём +5… +10°С, в Перми +2… +4°С ночью и +7… +9°С днём.
В воскресенье осадки ожидаются преимущественно на севере и востоке — небольшой и умеренный дождь или мокрый снег. К вечеру прояснится. Температура ночью 0… +5°С, днём +5… +10°С, в Перми +2… +4°С ночью и +8… +10°С днём.
В понедельник в Прикамье придёт кратковременное потепление. Ночью будет −3… +2°С (в Перми около 0°С), днём +11… +16°С (в Перми до +15°С), осадков не ожидается. Однако воздух уже не прогреется до апрельских максимумов начала месяца.
Во вторник с запада подойдёт холодный фронт с небольшими дождями. До конца апреля температура не поднимется выше +8… +13°С.