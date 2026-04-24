В выходные в Прикамье пройдут дожди и мокрый снег

В субботу утром дожди начнутся на юге и в центре края, днём — на севере. Возможны ливневые заряды дождя и снежной крупы. На юге выпадет 5−10 мм осадков, на севере — 1−4 мм. Ветер на юге Прикамья может усилиться до 15−18 м/с. Ночью будет 0… +5°С, днём +5… +10°С, в Перми +2… +4°С ночью и +7… +9°С днём.