Жена Пиманова назвала инфаркт причиной смерти телеведущего

Инфаркт стал причиной смерти телеведущего Алексея Пиманова. Об этом 23 апреля сообщила его супруга, актриса Ольга Погодина.

Источник: РИА "Новости"

«Инфаркт», — сказала она kp.ru, отвечая на вопрос о причинах смерти телеведущего.

Погодина добавила, что уход Пиманова стал для нее «страшной трагедией».

Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Как сообщил Первый канал, у телеведущего не выдержало сердце. Коллектив журналиста назвал его смерть невосполнимой утратой.

Президент России Владимир Путин назвал уход Пиманова потерей для отечественной журналистики. Свои соболезнования также выразили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главы Минобороны и Следственного комитета (СК) РФ Андрей Белоусов и Александр Бастрыкин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Минкульта Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

Генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Пиманова, назвав его честным, добрым, открытым человеком и настоящим профессионалом. Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова указала на вклад Пиманова в развитие российского телевидения и медиабизнеса.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше