Россиянам рассказали, как бороться с соседями с неприятным запахом в квартире

Если из квартиры сосей исходит неприятный запах, например, от животных, жильцы многоквартирного дома вправе обратиться в суд с требованием обязать владельца провести дезинфекцию помещения. Об этом россиян в разговоре с ТАСС предупредил Георгий Пачулия, преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина.
По словам юриста, собственник жилья обязан соблюдать санитарные нормы, и запах не должен мешать соседям. Закон позволяет через суд добиться уборки квартиры в соответствии с установленными требованиями.
Пачулия рекомендовал также жаловаться участковому, в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. Если факт нарушения подтвердится, надзорное ведомство выдаст предписание устранить проблему. Административный кодекс предусматривает за подобные нарушения штраф от 500 до 1 тысячи рублей.
Как писал KP.RU, ранее юрист Андрей Моисеев предупредил, что водителям грозит штраф до 5 тысяч рублей за частое и беспричинное срабатывание автомобильной сигнализации в ночное время.