Россиянам рассказали, как бороться с соседями с неприятным запахом в квартире

Если из квартиры сосей исходит неприятный запах, например, от животных, жильцы многоквартирного дома вправе обратиться в суд с требованием обязать владельца провести дезинфекцию помещения. Об этом россиян в разговоре с ТАСС предупредил Георгий Пачулия, преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина.