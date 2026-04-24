Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабный гала-концерт открыл Дни культуры России в Казахстане

Мероприятие стало красочным событием и вызвало восторг казахстанского зрителя.

Источник: Официальный сайт президента Казахстана

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в торжественном открытии Дней культуры России в Казахстане, сообщает Акорда.

Также почетными гостями гала-концерта стали заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев, зампремьера Казахстана Аида Балаева и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Мероприятие состоялось в театре «Астана Опера», на сцене выступили российские творческие коллективы.

Особым украшением вечера стали выступления Московского государственного академического театра танца «Гжель», Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты».

Также на гала-концерте выступили башкирская фолк-группа «Ay Yola», лауреат всероссийских и международных конкурсов Софья Онопченко и другие.

В этот же день стартовал фестиваль российского кино в Казахстане, показы которого продлятся до 26 апреля.

Подобные форматы гуманитарного сотрудничества наглядно свидетельствуют о тесных дружественных отношениях Казахстана и России и способствуют дальнейшему укреплению культурных связей, отметили в пресс-службе президента.

В октябре 2025 года в Москве прошли Дни культуры Республики Казахстан в Российской Федерации, в рамках которых состоялась выставка «Шедевры искусства Казахстана» из собрания Национального музея искусств имени А. Кастеева. Также прошли Дни казахстанского кино, был представлен спектакль «Парасат майданы».

Кульминацией программы стал гала-концерт мастеров искусств Казахстана на сцене Большого театра. Это событие прошло при участии глав двух государств и получило широкий отклик среди зрителей.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше