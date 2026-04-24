Масштабный гала-концерт открыл Дни культуры России в Казахстане

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в торжественном открытии Дней культуры России в Казахстане, сообщает Акорда.
Также почетными гостями гала-концерта стали заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев, зампремьера Казахстана Аида Балаева и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Мероприятие состоялось в театре «Астана Опера», на сцене выступили российские творческие коллективы.
Особым украшением вечера стали выступления Московского государственного академического театра танца «Гжель», Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты».
Также на гала-концерте выступили башкирская фолк-группа «Ay Yola», лауреат всероссийских и международных конкурсов Софья Онопченко и другие.
В этот же день стартовал фестиваль российского кино в Казахстане, показы которого продлятся до 26 апреля.
Подобные форматы гуманитарного сотрудничества наглядно свидетельствуют о тесных дружественных отношениях Казахстана и России и способствуют дальнейшему укреплению культурных связей, отметили в пресс-службе президента.
В октябре 2025 года в Москве прошли Дни культуры Республики Казахстан в Российской Федерации, в рамках которых состоялась выставка «Шедевры искусства Казахстана» из собрания Национального музея искусств имени А. Кастеева. Также прошли Дни казахстанского кино, был представлен спектакль «Парасат майданы».
Кульминацией программы стал гала-концерт мастеров искусств Казахстана на сцене Большого театра. Это событие прошло при участии глав двух государств и получило широкий отклик среди зрителей.