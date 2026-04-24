В СевГУ выяснили, что америций будет отравлять зону у ЧАЭС более 4,3 тыс. лет

Результаты исследования будут представлены в пятницу на семинаре «40 лет после аварии на ЧАЭС: современные исследования и прогноз» в Институте биологии южных морей РАН. Специалисты этого учреждения практически сразу после катастрофы начали исследовать, как она сказалась на экосистеме Черного моря и некоторых других регионов мира, и до сих пор это направление остается важным для отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ. На семинаре ученые из разных регионов РФ обсуждают, как произошедшее на ЧАЭС повлияло на морские, пресноводные и наземные экосистемы в разных регионах.