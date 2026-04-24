Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производитель белорусских ноутбуков Horizont раскрыла процент их дефектности

Директор МПО вычислительной техники назвала процент дефектности белорусских ноутбуков Horizont.

Источник: Комсомольская правда

Директор Минского производственного объединения вычислительной техники Евгения Боровик в эфире телеканала ОНТ назвала процент дефектности белорусских ноутбуков Horizont.

Комментируя видео о проблеме белоруски — покупательницы лэптопа, Боровик заметила:

«Любая деталь, естественно, может иметь какой-либо дефект перед тем, как ноутбук и компьютерная техника поставляется в магазины на продажу».

При этом все ноутбуки, сказала директор МПО вычислительной техники, входящего в холдинг «Горизонт», проходят «эйджинг-тест»:

«Это не просто проверка, а экзамен, чтобы выявить все возможные скрытые дефекты. Устройство проходит через серию стресс-тестов».

Что касается гарантийного срока на белорусские ноутбуки, то это стандарт — 12 месяцев:

«Любой покупатель, в случае каких-либо неисправностей, может обратиться непосредственно в место, где была совершена покупка. Сервисное обслуживание охватывает всю страну».

Добавила Евгения Боровик и еще один любопытный факт по данным за 2025 год:

«От всего объема поставленной компьютерной техники и реализованной в Республике Беларусь, уровень дефектности составил 0,87%. Мировой уровень — класс А — порог 1−2%. Это характерно для очень качественной продукции».

Ранее мы писали, как знаменитые белорусы смело меняли свою внешность: Дмитрий Колдун показал фото с усами и стрижкой наголо, новая прическа Саши Попова и загадка Леонида Терещенко из IOWA.

Тем временем внук Анатолия Ярмоленко показал, как выглядит сейчас его мама — певица Алеся.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше