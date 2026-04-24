Производитель белорусских ноутбуков Horizont раскрыла процент их дефектности

Директор Минского производственного объединения вычислительной техники Евгения Боровик в эфире телеканала ОНТ назвала процент дефектности белорусских ноутбуков Horizont.
Комментируя видео о проблеме белоруски — покупательницы лэптопа, Боровик заметила:
«Любая деталь, естественно, может иметь какой-либо дефект перед тем, как ноутбук и компьютерная техника поставляется в магазины на продажу».
При этом все ноутбуки, сказала директор МПО вычислительной техники, входящего в холдинг «Горизонт», проходят «эйджинг-тест»:
«Это не просто проверка, а экзамен, чтобы выявить все возможные скрытые дефекты. Устройство проходит через серию стресс-тестов».
Что касается гарантийного срока на белорусские ноутбуки, то это стандарт — 12 месяцев:
«Любой покупатель, в случае каких-либо неисправностей, может обратиться непосредственно в место, где была совершена покупка. Сервисное обслуживание охватывает всю страну».
Добавила Евгения Боровик и еще один любопытный факт по данным за 2025 год:
«От всего объема поставленной компьютерной техники и реализованной в Республике Беларусь, уровень дефектности составил 0,87%. Мировой уровень — класс А — порог 1−2%. Это характерно для очень качественной продукции».
