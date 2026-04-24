Красноярцам напомнили о правилах безопасности в пожароопасный период

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителям Красноярского края напомнили о строгом соблюдении требований пожарной безопасности при использовании открытого огня — будь то приготовление пищи на мангале или сжигание растительности. Соответствующие рекомендации касаются как использования специальных емкостей, так и разведения огня на открытом грунте.
Так, при сжигании травы и мусора в металлической емкости (бочке) ее объем не должен превышать 1 кубический метр. При этом емкость необходимо накрывать металлическим листом, полностью перекрывающим верх. Размещать такую конструкцию разрешается не ближе 7,5 метра от зданий, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного. Территория вокруг должна быть очищена от сухой растительности и других горючих материалов в радиусе не менее 5 метров.
Для приготовления пищи на мангалах и жаровнях действуют отдельные требования. Их необходимо устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от построек, а зона очистки вокруг должна составлять не менее 2 метров. Категорически запрещается оставлять огонь без присмотра до полного прекращения горения. После использования место необходимо засыпать землей или песком либо залить водой.
Если огонь разводится в котловане или яме, его глубина должна быть не менее 30 сантиметров, а диаметр — не более 1 метра. Расстояние до ближайших зданий должно составлять не менее 15 метров, до хвойного леса — 100 метров, до лиственного — 30 метров. Территория вокруг очищается в радиусе 10 метров и дополнительно отделяется противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.
Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности:
на граждан — от 5000 до 15000 рублей;
на должностных лиц — от 20000 до 30000 рублей;
на ИП — от 40000 до 60000 рублей;
на юридических лиц — от 300000 до 400000 рублей.