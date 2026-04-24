Красноярцам напомнили о правилах безопасности в пожароопасный период

Так, при сжигании травы и мусора в металлической емкости (бочке) ее объем не должен превышать 1 кубический метр. При этом емкость необходимо накрывать металлическим листом, полностью перекрывающим верх. Размещать такую конструкцию разрешается не ближе 7,5 метра от зданий, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного. Территория вокруг должна быть очищена от сухой растительности и других горючих материалов в радиусе не менее 5 метров.