Мемориальный «Поезд Победы» отправился из Нижнего Новгорода 24 апреля. Состав был сформирован на Горьковской железной дороге в рамках празднования 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».
«Поезд Победы» возглавляют сразу два паровоза серии Л, также в состав входят шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона с полевой кухней, предметами быта и интерьера военных лет.
С платформы железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода «Поезд Победы» отправился в путешествие по Горьковской железной дороге. 24 апреля он сделает еще две остановки — на станциях Металлист и Суроватиха, а 25 апреля нижегородцы смогут увидеть поезд-музей на станции Моховые Горы. Еще пару остановок в Нижегородской области состав сделает 28 апреля — на станциях Навашино и Пильна.
Всего на маршруте «Поезда Победы» 29 станций. На каждой из них участников ждут праздничные мероприятия и концерты. Путешествие мемориального состава продлится две недели.