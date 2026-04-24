Мемориальный «Поезд Победы» отправился из Нижнего Новгорода 24 апреля

С платформы железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода «Поезд Победы» отправился в путешествие по Горьковской железной дороге. 24 апреля он сделает еще две остановки — на станциях Металлист и Суроватиха, а 25 апреля нижегородцы смогут увидеть поезд-музей на станции Моховые Горы. Еще пару остановок в Нижегородской области состав сделает 28 апреля — на станциях Навашино и Пильна.